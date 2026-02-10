Incidente stradale nella tarda serata di oggi, martedì 10 febbraio, al chilometro 0,300 della Strada Statale 128, a Monastir dove un camion è uscito di strada urtando il guardrail per poi inclinarsi su un lato. Il veicolo ha riportato lievi danni e fortunatamente non ci sono feriti.

Intervento immediato dei Vigili del fuoco di Cagliari che hanno utilizzato un'autopompa serbatoio e un'autogru per mettere in sicurezza l'area, riposizionare il veicolo sulla carreggiata e verificare le condizioni di sicurezza della strada.