Intervento dei Vigili del fuoco alle ore 9:50 circa di oggi, giovedì 12 dicembre, in via Ponza a Quartu Sant’Elena, per un incendio che ha coinvolto un appartamento al piano terra di un edificio.

Il Comando dei Vigili del fuoco di Cagliari ha inviato una squadra di pronto intervento con un'autobotte e un'autoscala. Le fiamme sono partite da una legnaia nel sottoscala, estendendosi all'appartamento disabitato al piano terra e impedendo all'occupante del primo piano, un uomo di 52 anni, di evacuare.

Le squadre hanno contenuto l'incendio evitando che si propagasse e hanno soccorso l'uomo del piano superiore, che è stato assistito dal personale medico senza necessità di trasferimento in ospedale.