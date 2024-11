Paura a Dorgali attorno alle ore 12 della giornata odierna, sabato 9 novembre, quando, per cause attualmente in fase di indagine, si è sviluppato un incendio in un appartamento situato in via Firenze.

Due vigili del fuoco in libera uscita dal servizio e residenti a Dorgali sono entrati nell'abitazione dove hanno prestato soccorso a una signora ottantenne intossicata dai fumi del rogo, tirandola fuori dalla casa in fiamme e consegnandola all'ambulanza del 118 per il trasporto all'ospedale di Nuoro.

Successivamente è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Nuoro per bonificare l'area e mettere in sicurezza la zona. Senza l'intervento rapido dei due vigili del fuoco in libera uscita, le conseguenze per la donna avrebbero potuto essere fatali.