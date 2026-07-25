Non si fermano le operazioni per domare il vasto incendio che sta interessando la frazione di San Gregorio, nel territorio di Sinnai, sul versante sud-orientale della Sardegna. Anche nelle ultime ore continuano a operare i Canadair della flotta nazionale, tre elicotteri della Regione e un velivolo dell'Aeronautica Militare, impegnati nel contenimento dei focolai ancora attivi.

Il rogo ha già devastato numerosi ettari di bosco. Sebbene la situazione appaia in graduale miglioramento, il forte calore e il vento favoriscono la riaccensione di alcuni punti critici, rendendo necessario proseguire le operazioni di spegnimento e di bonifica sia via terra che dall'alto.

Per motivi di sicurezza, con le fiamme ormai a ridosso delle abitazioni, di un bar-ristorante lungo la vecchia statale 125 "Orientale Sarda" e di una struttura per anziani gestita dalle suore, è stata disposta l'evacuazione di una decina di persone, allontanate sia dalle proprie case sia dalla comunità alloggio.

Al momento non è ancora possibile quantificare l'entità dei danni provocati dall'incendio, mentre proseguono le verifiche su eventuali conseguenze per abitazioni, attività e aziende della zona.