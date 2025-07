Nel comune di Villacidro, le operazioni di bonifica sono in corso, mentre altrove nel Sud Sardegna gli incendi sono stati domati. Questo segna la fine di una giornata intensa dedicata alla lotta contro gli incendi in Sardegna.

Tuttavia, nonostante la situazione sembri essere sotto controllo, il vento di maestrale soffia ancora con forza e si prevede che raffiche provenienti da nord ovest continueranno per tutto il fine settimana. Questo scenario suscita preoccupazione per le prossime 48 ore, durante le quali c'è il timore che le fiamme possano riaccendersi sul terreno ancora caldo.

Intanto, la Protezione civile regionale ha confermato che anche per la giornata di domani, sabato 26 luglio 2025, il territorio di Cagliari rimarrà in stato di allerta arancione per rischio incendi (livello di pericolosità alto), come indicato nel bollettino rilasciato.