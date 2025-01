Il tema scelto per l'inaugurazione del nuovo Scuola di specializzazione in Beni architettonici della Scuola di specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio è "Identità, cura, cooperazione", come annunciato dalla direttrice della Reggia di Caserta, Tiziana Maffei.

L'evento si terrà giovedì 9 gennaio alle 11, nell'aula magna del complesso di Santa Croce della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell'Università di Cagliari. Oltre a Tiziana Maffei, interverranno anche il rettore Francesco Mola, il prorettore per il Territorio e l'Innovazione Fabrizio Pilo, la protettrice per la Comunicazione e l'immagine Elisabetta Gola e il direttore del dipartimento di Ingegneria civile, ambientale e architettura, Ivan Blečić.

Caterina Giannattasio, direttrice della Scuola di specializzazione, introdurrà i lavori, seguita dall'intervento di Tiziana Maffei dal titolo 'Museo Reggia di Caserta. Piattaforma di sperimentazione per una museologia contemporanea'.