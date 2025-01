La Giunta per le elezioni del Consiglio regionale della Sardegna sarà convocata all'inizio della prossima settimana per avviare l'istruttoria relativa alla richiesta di decadenza della governatrice Alessandra Todde per presunte irregolarità nella rendicontazione delle spese elettorali.

Il presidente dell'organismo, Giuseppe Frau, conferma che stanno raccogliendo informazioni e dati in collaborazione con la presidenza del Consiglio. Si prevede che la Giunta si riunirà all'inizio o a metà della prossima settimana per valutare attentamente gli atti e deliberare in merito alla situazione. Anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini, ha confermato di aver ricevuto la notifica del provvedimento della Corte d'appello e di averlo trasmesso alla Giunta delle elezioni, che sta già lavorando sulla questione.

“Il 3 gennaio mi è stato notificato dalla Corte d’appello il provvedimento del Collegio elettorale di garanzia sulla decadenza della Presidente Alessandra Todde e ho subito trasmesso l’atto alla Giunta delle elezioni che è già al lavoro”, sono state le parole del presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. “Vi comunicherò passo dopo passo, sempre in Conferenza, le novità. Intanto il Consiglio regionale deve continuare il suo lavoro in Aula e nelle Commissioni. Auspico che la questione sia definita nel più breve tempo possibile. Lasciamo lavorare gli avvocati e i costituzionalisti a noi il compito di proseguire la nostra attività per il bene della Sardegna”.