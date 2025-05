Una 26enne è stata accoltellata in strada a Cagliari, vicino a un supermercato in via Castiglione. La giovane è rimasta ferita a una gamba.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Cagliari-Sant’Avendrace che hanno identificato la giovane e raccolto le prime dichiarazioni. La vittima, pur collaborando con i sanitari, non ha indicato alcun dettaglio sulle circostanze dell’accoltellamento.

La 26enne è stata accompagnata al pronto soccorso per essere medicata e sottoposta agli accertamenti necessari. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto, acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza dell’area e ascoltando eventuali testimoni presenti in quella zona al momento dell’aggressione.