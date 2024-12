L'Aeroporto di Cagliari celebra oggi un traguardo storico: i passeggeri transitati dall'inizio dell'anno hanno superato i 5 milioni, raggiungendo la cifra più alta di sempre. Questo risultato è stato ottenuto con due settimane di anticipo rispetto alla fine del 2024, segnando un notevole aumento rispetto ai 4,8 milioni registrati nel 2023. Il segmento internazionale ha giocato un ruolo chiave in questo successo, registrando un aumento del 10%.

Per festeggiare questo importante traguardo, oggi è stato premiato il cinquemilionesimo passeggero da SOGAER durante una festa speciale nella hall delle Partenze dell'aeroporto. Il fortunato vincitore, Gioele Mura, di 4 anni, viaggiava con i genitori e ha ricevuto biglietti premio per New York dalla compagnia italiana NEOS. La famiglia Mura si è detta felice e sorpresa per il premio inaspettato.Oltre a Gioele, altri 5 passeggeri sono stati premiati con voucher della compagnia Aeroitalia.

All'evento hanno partecipato importanti figure come il direttore ENAC Roberto Solinas, il presidente della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano Maurizio de Pascale, gli assessori regionali del Turismo e dei Trasporti Franco Cuccureddu e Barbara Manca, e la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù.Per rendere la festa ancora più speciale, SOGAER e l'Assessorato del Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna hanno regalato alla famiglia Mura e ad altri fortunati passeggeri alcuni oggetti di artigianato artistico sardo della boutique ISOLA dell'Aeroporto di Cagliari.