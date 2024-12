Durante la stagione estiva, saranno introdotti due nuovi collegamenti dall'aeroporto di Alghero. Volotea ha recentemente dichiarato che verranno attivati voli diretti per Bordeaux e Firenze. Il servizio per la città francese avrà inizio il 4 luglio 2025 e sarà operativo con due voli settimanali, in particolare il lunedì e il venerdì, per l'intera estate. Al contrario, il collegamento Alghero-Firenze partirà il 6 luglio, con voli programmati la domenica e il mercoledì.



"La nuova rotta Alghero-Bordeaux è un collegamento strategico che rafforza ulteriormente il nostro impegno nei confronti della Sardegna - commenta Valeria Rebasti, international market director di Volotea - Grazie a questa novità, continuiamo a promuovere il turismo internazionale verso la Sardegna, una terra ricca di bellezze naturali e cultura, accorciando le distanze con il resto d'Europa. La nostra missione è offrire collegamenti diretti, convenienti e sostenibili, supportando lo sviluppo economico e sociale dei territori in cui operiamo".



Soddisfatto Fabio Gallo, general manager dello scalo di Fertilia: "Con le nuove rotte da e per Bordeaux e Firenze, che si aggiungono ai collegamenti storici per Verona e Torino, Volotea si consolida come partner di affidabile sviluppo per l'aeroporto di Alghero e di tutto il Nord Sardegna".