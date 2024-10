Il Tribunale del Riesame di Cagliari ha fissato per martedì 23 luglio l'udienza per discutere del ricorso presentato dagli avvocati difensori di Igor Sollai, Carlo Demurtas e Laura Pirarba, contro il provvedimento di fermo che ha fatto finire in carcere per omicidio volontario e occultamento di cadavere il 43enne accusato dalla Procura di aver ucciso e nascosto il corpo della moglie, Francesca Deidda, 42 anni, sparita da San Sperate agli inizi di maggio.

Domani i legali prenderanno visione di tutti gli atti e andranno in carcere a Uta per confrontarsi con il loro assistito. Il collegio difensivo con il ricorso chiede una modifica della misura restrittiva. Sempre domani arriveranno in Sardegna da Bologna i cani molecolari che saranno utilizzati nelle ricerca della donna scomparsa.

Oggi le battute si sono concentrate nelle campagne di Sinnai, a ridosso dell'ex "Orientale sarda".