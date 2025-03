Una voce che scava nello stadio emotivo di diverse generazioni che al riparo del suo canto sono cresciute, si sono innamorate, hanno legato momenti di vita e di memoria.

Fausto Leali è un’istituzione della musica in Italia, ma anche espressione di stile ed esempio di semplicità, al cospetto di una carriera piena di luci e marcata da successi senza fine che tutti cantano e conoscono.

Sabato 15 marzo Fausto è tornato nell'Isola -che da sempre ama ed è tappa fissa di ogni suo tour- come ospite speciale della rassegna "Sull'onda dei ricordi". L'appuntamento annuale è oramai una tradizione per accogliere la primavera (al pari della rassegna autunnale "Serata d'autunno"), curata da Lucio Tunis, professore di musica, polistrumentista (con diversi premi vinti in rassegne di fisarmonica), cagliaritano doc e vicino da sempre ai più fragili ed ai più deboli.

Da oltre 20 anni organizza rassegne sia per valorizzare artisti locali che per portare "a prezzo assolutamente popolare ed accessibile [...] anche grazie ai rapporti di amicizia che ho instaurato con questi artisti" i grandi della musica italiana ed internazionale (Al Bano, Ronnie Jones, Mal dei Primitives, i Cugini di Campagna, Nicola Di Bari, Bobby Solo, Orietta Berti, Sandro Giacobbe, I Camaleonti, Don Backy e molti altri).

Il pubblico dell'Auditorium del Conservatorio di Cagliari -che ha registrato il tutto esaurito- in apertura ha potuto apprezzare il talento pianistico di Veronica Mereu, le doti canore di Giancarlo Rocca e Giancarlo d'Amico.

Quindi ecco apparire sul palco come un tuono "il negro bianco" (come fu soprannominato Leali per il suo peculiare timbro vocale), che apre il concerto in omaggio a Lucio Dalla (con “Vita”). A seguire si alternano storici successi a brani di recentissima uscita, che -assieme- hanno fatto ballare almeno tre generazioni (“Deborah”, “Un’ora fa”,”Quando ami una donna”, “Mi manchi”, “Angeli negri”, “Io camminerò” , “Io amo", "Amo tutto"), passando per un omaggio internazionale a James Brown e a Rino Gaetano.

Fidata compagna nelle esibizioni (...e anche nella vita!) Germana Schena, ad interpretare -per dirne due- ora Lady Gaga in ''Shallow" ora Anna Oxa in "Ti lascerò".