Dal 7 gennaio, la Farmacia del Policlinico Duilio Casula di Monserrato amplia il servizio di ritiro dei farmaci per i pazienti cronici. Ora il servizio è disponibile il lunedì, martedì, mercoledì e giovedì dalle 8:30 alle 14, con un'ulteriore fascia oraria il giovedì pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30. Questa estensione offre ai pazienti un giorno in più e più ore per poter usufruire del servizio.

A partire dalla stessa data, la prenotazione diventa obbligatoria per il ritiro dei farmaci. Si può prenotare tramite il link diretto sulla pagina della Farmacia sul sito www.aoucagliari.it oppure chiamando il numero 0704677974 dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. La distribuzione diretta dei farmaci successiva a dimissione ospedaliera o visita specialistica non richiede prenotazione e avviene dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14, il martedì, mercoledì e giovedì dalle 14:30 alle 17:30 e il sabato dalle 8:30 alle 13. In questi casi, i pazienti vengono indirizzati direttamente dai reparti e dagli ambulatori dell'Aou di Cagliari.