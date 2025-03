“La Sardegna ha tutte le carte in regola per diventare la casa dell'ET, e il nostro impegno è chiaro: vogliamo che nostra isola non sia solo un luogo in cui fare ricerca, ma un punto di riferimento per l'innovazione scientifica e tecnologica”. Lo ha detto la presidente della Regione, Alessandra Todde, questa mattina alla Manifattura Tabacchi di Cagliari nel corso workshop della Comunità Italiana di Einstein Telescope: un incontro che riunisce scienziati, istituzioni e 150 ricercatori per discutere del futuro di uno dei progetti scientifici più ambiziosi d’Europa.

Secondo la governatrice, “le esperienze del Crs4, del Sardinia Radio Telescope e degli esperimenti di Archimedes nei laboratori di Sos Enattos dimostrano che qui si può fare scienza di altissimo livello. In questi mesi abbiamo lavorato senza sosta per consolidare la candidatura della Sardegna: dall'organizzazione del G7 Scienza e Tecnologia a Su Gologone, alla creazione dell'unità di progetto e della cabina di regia per ET, fino all'accordo con università ed enti di ricerca. Giovedì 20, a Nuoro, presenteremo insieme ET SUN LAB, un centro di ricerca nazionale che nascerà a Lula, nel cuore del sito candidato. Un progetto che rappresenta la nostra visione: rendere Sos Enattos la patria della ricerca italiana e internazionale”.

Ma la sfida dell'Einstein Telescope non è solo scientifica. “È un'opportunità per trasformare la Sardegna, migliorando servizi, trasporti, formazione e istruzione - aggiunge Todde - La strada è tracciata. Adesso è il momento di accelerare su tutti i fronti, diplomatico, politico, scientifico, con un obiettivo chiaro: portare in Sardegna il più grande osservatorio di onde gravitazionali mai realizzato”.

Quello di oggi è il primo di un ciclo di tre incontri durante i quali verranno messi in luce da un lato l'importanza scientifica del progetto, dall'altro le ricadute economiche e sociali che l'aggiudicazione porterebbe al territorio e alla Sardegna intera.

Si prosegue mercoledì 19 marzo, nella sala conferenze della Camera di commercio di Nuoro, sempre alla presenza della presidente Alessandra Todde, con l'incontro "Einstein Telescope e Enabling Technologies - Sfide innovative, opportunità e prospettive future". Giovedì 20 marzo all'Isre, la presidente Todde e i sindaci firmeranno l'accordo di programma sull'ET e, nel pomeriggio, a Sos Enattos avrà luogo la presentazione del nuovo Centro ricerche ET-SunLab (Sardinia Underground Laboratory for Einstein Telescope), cofinanziato dalla Regione, che sorgerà al posto degli attuali capannoni dell'ex Rimisa.