Il 27 ottobre 2024 aveva pedinato un giovane che stava percorrendo a piedi via Dante a Sassari, per poi aggredirlo e strappargli dalle mani il telefono cellulare che lo stesso stava utilizzando, dandosi poi alla fuga per le vie limitrofe.

Il rapinatore, però, non era riuscito a farla franca. Infatti, grazie ai numerosi indizi raccolti i Carabinieri è stato identificato e denunciato alla Procura della Repubblica che richiedeva al GIP presso il Tribunale di Sassari l’emissione di un’idonea misura cautelare.

Così i militari della Sezione Operativa della Compagnia di Sassari, la scorsa settimana hanno sottoposto l'uomo all’obbligo di dimora e al divieto di lasciare la propria abitazione durante le ore notturne poiché ritenuto responsabile del reato di rapina.