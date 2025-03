Il progetto Einstein Telescope (ET) e la possibile sede in Sardegna saranno al centro dell'attenzione tra il 18 e il 20 marzo. Saranno organizzati tre eventi a Cagliari, Nuoro e Lula per coinvolgere la comunità scientifica, le imprese e i cittadini.

A Cagliari, il workshop "ET in Italia: scienza e tecnologia per la candidatura" offrirà uno spazio di discussione sulle sfide legate alla candidatura del sito di Sos Enattos per ospitare l'osservatorio delle onde gravitazionali. L'evento includerà presentazioni e tavole rotonde focalizzate sugli aspetti scientifici, tecnologici e amministrativi della strategia italiana per ottenere l'ET.

Nel frattempo, a Nuoro, si terrà un evento intitolato "Einstein Telescope e enabling technologies (KET): sfide innovative, opportunità e prospettive future". Sarà presentato un avviso per coinvolgere le imprese sarde interessate a contribuire alla ricerca e allo sviluppo per l'ET. L'incontro sarà presieduto dai rappresentanti di Sardegna Ricerche e dell'INFN.Il 20 marzo a Lula si svolgerà un incontro aperto alla cittadinanza per presentare il progetto ET-SUnLab.

Questo progetto prevede la creazione di un centro di accoglienza e nuovi laboratori di ricerca nell'area dell'ex-RI.MI.SA., insieme alla costruzione di un laboratorio sotterraneo multidisciplinare. La costruzione di SUnLab, finanziata dalla Regione Sardegna e da varie istituzioni scientifiche, dovrebbe iniziare nel 2025 e concludersi entro il 2026.

Durante l'evento a Lula, saranno presenti rappresentanti delle istituzioni locali e degli enti di ricerca, che discuteranno dell'importanza del progetto per la Sardegna e per la comunità scientifica internazionale. Inoltre, nella sede di ISRE a Nuoro, sarà firmato un accordo di programma sull'Einstein Telescope per stabilire una governance multilivello a supporto della candidatura di Sos Enattos.