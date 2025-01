Un momento di emozione e orgoglio paterno: Mattia Garau, 23enne cagliaritano, a stento trattiene le lacrime davanti al papà, altrettanto commosso, che al momento del giuramento consegna gli alamari al figlio, entrato a far parte dell'Arma dei Carabinieri.

La scena ripresa in un video è diventata virale, condivisa anche sul profilo del Ministro dei Trasporti e leader della Lega Matteo Salvini: "Emozionante - ha scritto il leader del Carroccio sui suoi canali social -. Un giovane carabinieri al suo giuramento, suo padre che gli consegna gli alamari. Insieme si commuovono. In questi attimi c'è tutto: l'amore per la famiglia, il sacrificio e l'orgoglio di servire il proprio Paese. Buona vita ragazzo".

Il giovane cagliaritano risponde: "Grazie mille per le belle parole, è un onore per me portare questi valori".

Il video condiviso sui social da Matteo Salvini: