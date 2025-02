Seduta in vista in Consiglio regionale, dove è in programma per martedì 18 febbraio un incontro in cui si affronterà la questione del conflitto di attribuzione tra Stato e Regione riguardante l'ordinanza di decadenza emessa nei confronti della presidente Alessandra Todde.

La mozione che sarà presentata, firmata da tutti i capigruppo di maggioranza, si concentra sull'applicabilità della legge 515 del 1993 in Sardegna, al centro delle contestazioni mosse al rendiconto delle spese della campagna elettorale della governatrice per le elezioni del febbraio 2024.

Il testo della mozione impegnerà la Giunta, come unica autorità competente, a proporre ufficialmente un ricorso alla Corte costituzionale per sollevare il conflitto di attribuzioni con lo Stato, che deve essere presentato entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto considerato dannoso.

Un'azione parallela alla difesa legale intrapresa dalla presidente e dai suoi avvocati presso il tribunale civile, in opposizione alla sanzione economica di 40mila euro e alla decisione di decadenza. L'udienza presso il tribunale civile è attesa per il 20 marzo.