"Pranzo al sacco", formaggio e salsiccia per 'cacciare' via la fame, non prima di aver fatto scudo umano, tutti insieme, impedendo di fatto l'ingresso dei camion che trasportano il latte e che riforniscono il caseificio Podda di Sestu, sull'ex 131.

Detto e fatto. Le serrande del centro vendita sono chiuse al pubblico, in esterna Moira Murgia unica donna allevatrice di Assemini è assieme ad altri pastori e allevatori della zona per bloccare l'ingresso dei camion autocisterna del trasporto latte: «Ci dispiace per chi lavora - dice - ma cerchino di capire il nostro dolore e siano solidali con noi».