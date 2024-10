Un furgone frigo carico di latte della ditta Ferruccio Podda è stato assaltato da cinque persone a Santa Maria Navarrese, in Ogliastra. Si tratta dell'ennesimo blitz nei giorni in cui monta la protesta per il crollo del prezzo del latte ovino in Sardegna. Il furgone è stato accerchiato dai manifestanti che, dopo aver costretto l'autista ad aprire il portellone, hanno rovesciato sull'asfalto tutti i contenitori di latte presenti all'interno. Il fatto è avvenuto ieri mentre l'autista era impegnato ad effettuare una consegna al supermercato Pam del centro costiero ogliastrino.

L'azione è stata notata da diversi passanti e segnalata alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Santa Maria Navarrese che stanno provvedendo all'identificazione dei responsabili dell'azione che hanno agito a volto scoperto.

L'autista, un giovane di Villaputzu, ha sporto denuncia nella stazione dei carabinieri del suo paese.

Foto Ansa