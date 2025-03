Con il sindaco Massimo Zedda e l'assessore Carlo Serra, in tanti hanno affollato stamani il Mercato provvisorio di piazza Amedeo Nazzari, a Cagliari, segnando l’inizio di una nuova fase per il commercio cittadino. Per i prossimi due anni, questa struttura temporanea accoglierà circa 170 attività, garantendo la contiguità del servizio, mentre lo storico Mercato di San Benedetto viene sottoposto a un’importante opera di ristrutturazione e valorizzazione.

Il primo affare del nuovo corso poco prima delle 9 all'esterno, negli stalli degli ambulanti che avevano aperto dalle 8: tre paia di boxer da uomo. Nella struttura coperta invece la prima a uscire con una busta di fagiolini e pomodori è una donna. "Sono arrivata da via Cadello - queste le parole della prima cliente - apposta per salutare il nuovo mercato. La prima impressione? Mi piace".

Altra novità: inaugurato il parcheggio Nazzari, proprio sotto il mercato, con 172 nuovi posti auto e il trasporto pubblico. Modificata anche la linea Cep con una nuova fermata proprio in via Sant'Alenixedda. Qualche operatore non ha fatto in tempo a terminare il trasloco dalla vecchia struttura e ad aprire: problemi, ha assicurato l'assessore alle attivitá produttive Carlo Serra, che si dovrebbero risolvere nei prossimi giorni.

Il trasferimento è stato un passaggio complesso. Un passaggio vissuto con grande partecipazione da parte della comunità. Il Mercato di San Benedetto è infatti un punto di riferimento non solo commerciale, ma anche sociale, culturale e turistico per Cagliari e la sua riqualificazione rappresenta un’opportunità per proiettarlo nel futuro, senza tradirne l’identità.

“In attesa dei lavori necessari per preservare e rilanciare il Mercato di San Benedetto”, ha annunciato ufficialmente il sindaco Massimo Zedda, “da questa mattina il Mercato provvisorio in via Santa Alenixedda, a fianco al Teatro Lirico, sarà aperto tutti i giorni”, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 14, e il sabato sempre dalle 7, ma sino alle 15. E “al di là della struttura che lo accoglie, anche qui ci sono gli stessi volti, la stessa professionalità e gli stessi eccezionali prodotti del Mercato di San Benedetto”, ha puntualizzato Zedda.

Accessibile, anche per le persone con disabilità, da via Sant’Alenixedda, da via Bacaredda e da via Cao di San Marco, su una superficie coperta di circa 4mila metri quadrati (2.700 per la vendita), nel mercato provvisorio di piazza Nazzari trovano spazio circa 170 attività commerciali, dalla macelleria alla frutta e verdura, dalla panetteria ai dolciumi, dalla salumeria e formaggeria, all'enoteca, alla pescheria, bar e, tra le altre servizi veterinari.

“Siamo molto contenti della riapertura di oggi. Abbiamo rispettato il termine che avevamo concordato con i concessionari, il Mercato è operativo ed è pronto ad accogliere i cittadini che pazientemente hanno atteso queste due settimane di chiusura necessarie per il trasferimento”, ha aggiunto Carlo Serra. “Sarà sempre la stessa esperienza del Mercato di San Benedetto “, ha ribadito anche l’assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi, perché “l'accoglienza e la qualità dei prodotti sarà sempre la stessa”.

L’apertura del Mercato provvisorio di piazza Nazzari è il risultato di un lavoro di squadra. Interamente progettata dai servizi comunali, che ne hanno anche coordinato i lavori per la sua realizzazione durante i quali i concessionari hanno dimostrato grande disponibilità, il Mercato provvisorio di piazza Nazzari è caratterizzato prevalentemente da una struttura metallica modulare e non ha saldature. Perciò, può facilmente smontata e riutilizzata in altri contesti. Con l’inaugurazione del Mercato provvisorio di piazza Nazzari si apre dunque una nuova fase per il commercio cittadino, con la promessa di un ritorno a San Benedetto in una struttura più moderna, funzionale e all’altezza delle aspettative della comunità e dei concessionari.