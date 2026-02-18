Si chiude a Cagliari l’esperienza di “Training on the Job” del Tenente Alessia Mattiacci, impegnata negli ultimi mesi in un periodo di alta formazione operativa presso il Comando Provinciale dei Carabinieri. L’Ufficiale, 23 anni, originaria di Roma e allieva del 203° corso di applicazione della Scuola Ufficiali, lascerà l’Isola sabato, dopo una fase addestrativa ritenuta centrale per il suo percorso professionale.

Da quest’anno l’Arma dei Carabinieri ha introdotto una modalità formativa rinnovata: l’ultimo semestre del terzo anno di applicazione, che completa il ciclo quinquennale avviato in Accademia, si svolge direttamente nei Reparti territoriali. Non più soltanto lezioni in aula, ma un’alternanza tra didattica a distanza e attività operativa, con l’obiettivo di coniugare teoria e pratica e consentire ai giovani Ufficiali di misurarsi con la realtà quotidiana del comando.

Durante la permanenza nel capoluogo sardo, sotto la guida del Comandante Provinciale, Generale di Brigata Luigi Grasso, e del Comandante della Compagnia, Maggiore Simone Pietro Anelli, il Tenente Mattiacci ha preso parte a diverse attività: dalle operazioni di polizia giudiziaria alla gestione del personale, fino ai rapporti istituzionali e agli aspetti amministrativi che accompagnano le responsabilità crescenti del ruolo.

Terminata questa esperienza, rientrerà a Roma prima di iniziare un nuovo tirocinio in un’altra sede italiana. La Compagnia di Cagliari accoglierà a breve un nuovo Ufficiale, proseguendo un percorso formativo pensato per preparare futuri comandanti competenti e vicini al territorio.