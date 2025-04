È iniziata una nuova fase addestrativa della Marina Militare (Mare Aperto 25) e la Sardegna diventa protagonista: Cagliari e Porto Torres ospitano in questi giorni diverse unità navali, che saranno visitabili dal pubblico in una rara occasione di apertura alla cittadinanza.

Dal 7 all’11 aprile, numerose navi attraccheranno nei porti sardi per consentire a famiglie, appassionati e curiosi di salire a bordo, incontrare gli equipaggi e scoprire da vicino i mezzi e le tecnologie in dotazione alla Marina Militare.

Le navi visitabili a Cagliari:

• Nave Rimini:

7 aprile dalle 15:00 alle 17:00

8 aprile dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00

• Nave San Giorgio e Nave San Giusto:

8 aprile dalle 15:00 alle 18:00

9 aprile dalle 09:00 alle 12:00

• Nave Trieste:

9 aprile dalle 09:00 alle 12:00

• Nave Borsini:

8 e 9 aprile dalle 15:00 alle 17:00

• Nave Ticino:

8 e 9 aprile dalle 09:30 alle 11:30

• Nave Viareggio:

10 aprile dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00

• Nave Alghero:

11 aprile dalle 09:30 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 17:00

Porto Torres:

Anche Porto Torres avrà la sua parte da protagonista. Nave Orione sarà visitabile l’8 e il 9 aprile dalle 15:00 alle 17:00.

Una flotta in addestramento nel Mediterraneo

Le navi fanno parte della più ampia attività addestrativa della Marina Militare che, per tre settimane, coinvolgerà unità navali, sommergibili, elicotteri, aerei e veicoli non pilotati nel Mediterraneo centrale. Gli equipaggi si esercitano in scenari operativi complessi e altamente realistici, con particolare attenzione anche al contrasto delle minacce CBRN (chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari) e alle ripercussioni sul dominio marittimo.

L’addestramento, pianificato e condotto dal Comando in Capo della Squadra Navale, rappresenta uno dei momenti più importanti dell’anno per la preparazione delle forze sul mare. Ma in questi giorni, la missione incontra la comunità, grazie a un’apertura pensata per avvicinare cittadini e istituzioni a chi lavora ogni giorno per la sicurezza e la difesa del Paese.