È finito oggi, giovedì 20 novembre, lo stato di agitazione dei medici del Brotzu rappresentati dal sindacato Cimo. Nella giornata odierna si è tenuto infatti un nuovo incontro riguardante la mediazione sulla perequazione dei dirigenti medici presso l'Arnas G. Brotzu.



Il Cimo ha comunicato che la procedura di conciliazione con la Prefettura di Cagliari è stata ripresa e che, per quanto riguarda i criteri di distribuzione delle risorse, si è concluso positivamente il tentativo di conciliazione.



Durante la riunione, il commissario straordinario Maurizio Marcias ha garantito con precisione i tempi di pagamento delle perequazioni arretrate.



La perequazione del 2023 sarà erogata nel mese di dicembre 2025, mentre quella del 2024 sarà erogata nel mese di gennaio 2026.

"Accogliamo positivamente l'impegno del commissario — dichiara Emanuele Cabras, segretario aziendale CIMO ARNAS Brotzu —. È un passo atteso da mesi, che finalmente dà certezza ai medici su risorse economiche maturate e mai erogate. Ora ci aspettiamo il puntuale rispetto dei tempi comunicati".

Il sindacato conferma la propria disponibilità a collaborare nella fase di verifica amministrativa e attende la formale adozione degli atti necessari da parte dell'Azienda.