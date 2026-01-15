PHOTO
A partire dal 16 gennaio, i residenti di Cagliari potranno richiedere o rinnovare la Carta d’Identità Elettronica senza prenotazione, recandosi direttamente in due sportelli comunali che prevedono aperture dedicate. Il servizio sarà attivo all’Ufficio di Città n. 3 di via Montevecchio ogni venerdì mattina, dalle 9 alle 13, e all’Ufficio Anagrafe del Palazzo Civico in piazza De Gasperi – via Sonnino, ogni martedì pomeriggio, dalle 14:30 alle 17:30. In entrambe le sedi, i cittadini potranno presentarsi liberamente senza necessità di appuntamento.
“Considerati i tempi tecnici necessari per l’emissione del documento di circa 20 minuti per ciascuna pratica, salvo inconvenienti, gli uffici potranno gestire sino a un massimo di 20 Carte d’Identità Elettroniche per ogni apertura. Una variazione è prevista limitatamente allo sportello del martedì pomeriggio”, spiega il Comune. Dal 20 gennaio 2026, inoltre, il servizio programmato inizialmente in via Montevecchio si svolgerà stabilmente nella sede dell’Ufficio Anagrafe di piazza De Gasperi n. 2.
Ulteriori informazioni sulla documentazione necessaria e sui costi per il rilascio delle CIE sono disponibili al link del Comune.