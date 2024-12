Durante la notte, i Carabinieri della Stazione di Cagliari hanno arrestato un giovane di 26 anni, residente in città e già conosciuto dalle autorità, per detenzione e spaccio di droga.

L’operazione fa parte dei controlli intensificati nel quartiere Stampace, seguendo le direttive del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Cagliari. Durante un intervento volto a contrastare lo spaccio di droga nella zona, i militari hanno sorpreso l'uomo mentre cedeva droga a un altro soggetto, un 28enne residente anch'egli a Cagliari.

L'intervento immediato ha portato all'arresto del presunto spacciatore e alla successiva perquisizione personale, durante la quale sono stati trovati denaro contante, marijuana e hashish. Una perquisizione domiciliare ha rivelato ulteriori prove legate all'attività di spaccio. Il materiale sequestrato è stato messo sotto custodia in attesa della consegna alle autorità competenti.

L'arrestato è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza per il procedimento giudiziario, fissata per la mattina odierna.