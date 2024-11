Nelle prime ore di questa mattina, i Carabinieri hanno arrestato un uomo di 57 anni, residente a Sarroch e già noto alle forze di polizia, con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L'arresto è avvenuto dopo un'indagine condotta dalla Stazione di Sarroch, scaturita da segnalazioni della comunità riguardo a comportamenti sospetti nei pressi della sua abitazione.Durante i controlli di osservazione del territorio, i militari hanno notato un flusso irregolare di persone che visitavano brevemente la casa, tipico di attività di spaccio di droga. Dopo aver fermato e perquisito uno dei visitatori trovato in possesso di cocaina, è emerso che l'uomo poteva detenere la droga in casa.

La successiva perquisizione domiciliare ha confermato i sospetti: i militari, come da loro riferito, hanno rinvenuto circa 37 grammi di cocaina, parzialmente suddivisa in dosi, tre bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato portato nella Casa Circondariale di Uta, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.