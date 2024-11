Nella serata di martedì 26 novembre, a Nuoro, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 52 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e riciclaggio.

L'arresto è avvenuto in seguito a un'indagine condotta dalla Squadra Mobile locale, che durante una perquisizione presso la residenza dell'uomo e della sua compagna ha trovato e sequestrato cocaina, marijuana, bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e 155mila euro in contanti nascosti in varie scatole di scarpe, intercapedini all'interno di uno sgabuzzino e in una piccola cassaforte. L'uomo è stato arrestato, mentre la donna è stata indagata per complicità nei suddetti reati.

Il procedimento legale è ancora in corso nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità effettiva degli indagati sarà valutata durante il processo successivo, con la possibilità di ulteriori sviluppi investigativi e prove a loro favore.