Nel cuore del quartiere Castello di Cagliari, si erge il Bastione di Saint Remy, un’imponente opera architettonica che racconta secoli di storia. Da baluardo difensivo dell’epoca spagnola a meta turistica e simbolo di una città, il Bastione è oggi uno dei luoghi più rappresentativi del capoluogo sardo.

Il Bastione sorge nel cuore della città e la sua costruzione risale al periodo della dominazione spagnola (Regno di Sardegna sotto Corona d'Aragona), fu successivamente dedicato a Filippo-Guglielmo Pallavicini, barone di Saint Remy e primo viceré piemontese della Sardegna, dopo il passaggio ai Savoia nel 1720.

Nato con lo scopo di proteggere la città da attacchi via terra e mare, quando questo venne meno fu modificato a partiredai tre bastioni costruiti in epoca spagnola Zecca, Santa Caterina e Sperone. Il progetto nacque dall’esigenza di collegare l’antica zona fortificata di Castello ai quartieri sottostanti, rendendo più accessibile un’area che per secoli era stata strategica e difensiva.

Cagliari iniziò quindi un processo di urbanizzazione e abbellimento del centro storico, il progetto fu inizialmente affidato all’architetto Gaetano Cima, uno dei principali esponenti del neoclassicismo in Sardegna. Tuttavia, i lavori furono ultimati dagli ingegneri Giuseppe Costa e Fulgenzio Setti, che realizzarono l’opera tra il 1896 e il 1902, per la maggior parte è stato costruito in pietra calcarea bianca tipica della zona. La finalità della struttura passò quindi da militare a sociale, dalla difesa contro i nemici a luogo di ritrovo per i cittadini e sede per eventi pubblici.

Durante la Seconda Guerra Mondale il Bastione fu gravemente danneggiato dai bombardamenti che portarono a un lungo restauro terminato nel 1958 e consentirono al monumento di riottenere il suo aspetto originale.

Oggi il bastione è un polo culturale e ospita mostre d’arte, concerti, performance teatrali e incontri letterari, non è solo un monumento con una storia antica, con il passare degli anni è divenuto un vero e proprio simbolo della città è un punto di riferimento per i suoi abitanti.