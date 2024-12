Sarà Anna Falchi la madrina dell'ultima giornata della rassegna "Saboris Antigus", oggi domenica 22 dicembre a Mandas.

Il suggestivo e grazioso paese immerso nella Trexenta, guidato dall'amministrazione comunale capitanata dal sindaco Umberto Oppus, affezionatissimo e attento alle tradizioni, ospiterà con gioia l'attrice, conduttrice ed ex modella, "Sono felice e orgogliosa di partecipare a questa manifestazione nel paese del Trenino verde, del ducato, tra sapori, saperi, tradizioni, piatti tipici e tanto altro ancora", ha detto Anna Falchi attraverso un video-messaggio.

L'evento "Saboris Antigus" si propone di riscoprire un mondo antico, tra cui prodotti agricoli e artigianali locali, per tenere in vita tradizioni preziose e tramandarle alle nuove generazioni, in una magica atmosfera natalizia di convivialità e cultura.