Un viaggio unico e speciale quello a bordo di “su trenu de is Saboris Antigus”, che avrà luogo il prossimo 17 dicembre, grazie alla collaborazione con ARST.

Il treno partirà alle ore 9:00 da Monserrato alla volta di Mandas, dove arriverà alle 10:15. Il rientro è previsto in serata con partenza da Mandas alle 18:00.



A parlarne con entusiasmo il sindaco di Mandas, Umberto Oppus: “Per prenotare i biglietti e trascorrere una giornata a Mandas nel paese del Ducato tra Saboris Antigus, in viaggio con Lawrence, contattare l’ARST o le agenzie di viaggio interessate alla promozione di Saboris Antigus – spiega il primo cittadino - Sarà un viaggio unico sui moderni Stadler in composizione doppia per quasi 180 posti a sedere comodi e in tranquillità (chi viaggia in treno potrà mangiare e bere a volontà). Prenotatevi”, conclude.