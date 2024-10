Il Comune di Mandas ha programmato un fitto calendario di eventi per celebrare il centenario della nascita di Renato Raccis, primo bomber sardo in Serie A.

Nato a Mandas il 17 giugno 1922, Raccis si spense a Cagliari nel 1979 dopo una carriera importante che lo vide indossare le maglie di San Giorgio Cagliari, Asti, Prato, Livorno, Juventus e Milan.

Il 16 giugno, alle ore 17, cerimonia di inaugurazione degli eventi e iniziative del Centenario della nascita di Renato Raccis. A seguire calcio d’avvio del IX Torneo di calcio giovanile Renato Raccis riservato a Piccoli Amici, Primi Calci e Micro (Stadio Renato Raccis). Alle 18 cerimonia di intitolazione del viale Renato Raccis. Alle 19 si terrà la premiazione del concorso letterario dedicato a Renato Raccis e riservato agli alunni dell’Istituto Comprensivo di Mandas “Un paese, in un pallone” (sala conferenze Biblioteca Comunale Emilio Pisano).

Il 17, alle ore 10.30, verrà inaugurata la mostra di cimeli, maglie ed oggetti dei più grandi calciatori sardi dal titolo “La Sardegna in Serie A: da Renato Raccis ai campioni di oggi” (ex Palazzo Municipale, piazza IV Novembre. A cura di Simone Gallus dell’Associazione Museo Rossoblù). La mostra sarà aperta venerdì e sabato alle ore ore 10-13 e 16.30-20. Alle 12 verrà consegnato il Premio Renato Raccis 2022. Alle 16.00 prenderà il via il IX Torneo di Calcio giovanile "Renato Raccis" Categoria Pulcini presso lo Stadio Raccis. Alle 17 è in programma il convegno sulla prevenzione dei tumori (sala conferenze Biblioteca Comunale Emilio Pisano). Alle 18 tavola rotonda su Renato Raccis. Ore 19 Partita del Centenario: Vecchie glorie del Cagliari contro Vecchie glorie del Mandas (Stadio Renato Raccis).

Sabato 18 giugno, alle 10.30, firma del protocollo d’intesa per la costituzione del circuito “La Sardegna del pallone: i Comuni della serie A” con tutti i Sindaci dei Comuni sardi che hanno dato i natali a calciatori della Serie A di calcio. Alle 12 consegna del Premio Renato Raccis. Alle 16.00 calcio di inizio del IX Torneo di Calcio Renato Raccis Categoria Esordienti. Alle 18 presentazione del libro “Renato Raccis, il bomber fermato dal destino. Storia del primo cannoniere sardo della serie A: dal grande Livorno al Milan” (sala conferenze Biblioteca Comunale Emilio Pisano). Alle 21 Torneo del Centenario di Calcio a 5 Renato Raccis (Campo di calcio a 5 Paolo Mascia).

Per l'occasione hanno fatto pervenire un messaggio di omaggio anche due grandi del calcio italiano e rossonero: Franco Baresi e Billy Costacurta.