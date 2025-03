L’aeroporto di Cagliari - Elmas si arricchisce di un’opera d’arte che trasforma il passaggio dei viaggiatori in un’esperienza immersiva tra natura e creatività. La “Galleria degli Ulivi”, firmata dall’artista sardo Jorghe, all’anagrafe Giorgio Casu, si estende per 100 metri lungo il viadotto che collega la stazione ferroviaria all’aeroporto, rendendo il tragitto un percorso artistico ispirato alle radici e al paesaggio dell’Isola.

Il murale, che completa il progetto artistico dell’Albero della Vita, è un tributo alla natura sarda e alla sua simbologia. Foglie, rami e ulivi secolari si intrecciano sulla superficie dipinta, creando un’armonia cromatica che richiama il paesaggio del Mediterraneo. Un’opera pensata per accogliere e accompagnare i viaggiatori, offrendo loro un primo sguardo sulla cultura visiva dell’isola.

L’artista stesso ha spiegato il significato dell’opera, nata come metafora del viaggio e della connessione tra il territorio e i passeggeri: “La Galleria degli Ulivi ha preso origine da tre ulivi che sono qua di fronte. Li ho usati come metafora per rappresentare un po’ i passeggeri, le foglie degli ulivi che dall’aeroporto si staccano per poi contaminare tutta l’isola della Sardegna. L’opera è stata realizzata lungo 100 metri lineari della passeggiata che il piano porta alla torre centrale degli arrivi e sono stati dipinti quasi 900 m² di superficie. Il fatto che poi l’abbia realizzata al contrario, quindi nel soffitto, l’ha resa particolarmente insidiosa. Dopo quasi più di un mese ce l’abbiamo fatta. Se passate per l’aeroporto di Cagliari, non perdete occasione per farvi una passeggiata sotto la Galleria degli Ulivi.”

L’aeroporto di Cagliari - Elmas si conferma quindi un luogo di incontro tra arte e territorio, con un’opera che non solo abbellisce gli spazi urbani, ma diventa un simbolo di accoglienza e di identità.