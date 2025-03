Dal 17 al 22 marzo, la comunità di Siliqua avrà l’onore di accogliere le reliquie di Santa Rita da Cascia, custodite in un’urna pellegrina che percorre diverse comunità portando un messaggio di fede, speranza e riconciliazione. Un evento di straordinaria importanza spirituale che si inserisce nel contesto del Giubileo della Speranza, un tempo speciale per riscoprire la misericordia di Dio e riaccendere la fiducia nel futuro.

La decisione di ospitare le reliquie nasce dalla forte volontà di don Enrico Murgia, parroco della Chiesa di San Giorgio Martire di Siliqua, che ha voluto offrire alla comunità un momento di profonda spiritualità.

“Mi sono interrogato tanto - racconta don Enrico - e ho voluto chiedere il permesso al nostro vescovo perché la nostra comunità potesse accogliere la Grazia di una testimonianza speciale. Santa Rita ha vissuto concretamente e in modo credibile la sua fede, ha sperato, ha amato e perdonato”.

Santa Rita, al secolo Margherita Lotti, è conosciuta come "la Santa dell’impossibile", un esempio di resilienza e amore incondizionato. Moglie, madre, vedova e infine monaca agostiniana, ha attraversato sofferenze e difficoltà con una fede incrollabile, diventando un punto di riferimento per chi cerca conforto nelle avversità.

Un tempo di grazia e di perdono

Uno degli aspetti più significativi di questo evento è la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria, concessa in occasione del Giubileo. Per tutti i fedeli sarà un’opportunità unica per confessarsi e ricevere il perdono sacramentale, riconciliandosi pienamente con Dio e con sé stessi.

Un evento di comunità e preghiera

L’arrivo delle reliquie sarà un momento di grande coinvolgimento per tutta la comunità. Giovedì 20 marzo, la Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Giuseppe Baturi sarà trasmessa in diretta streaming sui canali di Sardegna Live, Facebook, YouTube e sul sito www.sardegnalive.net, permettendo a tutti i fedeli, anche a distanza, di partecipare spiritualmente a questo evento straordinario.

La celebrazione sarà un’opportunità per riflettere sul tema del Giubileo e sul messaggio di Papa Francesco: “Dobbiamo continuare ad accendere la fiamma della speranza che ci è stata donata, e fare di tutto affinché tutti trovino la forza e la certezza di guardare al futuro con mente aperta, cuore fiducioso e intelligenza lucida.” Parole di don Enrico che risuonano forti in questo tempo e che trovano in Santa Rita un esempio vivido di speranza e perdono.

L’evento è patrocinato dal Comune di Siliqua, e coinvolgerà associazioni locali e fedeli, in un clima di partecipazione e raccoglimento. La visita delle reliquie di Santa Rita rappresenta un’opportunità unica per riscoprire il valore della fede e della comunità. Come sottolinea don Enrico, “sarà un modo per raccontarci e raccontare la parte più bella di noi”, un cammino spirituale che ci unisce sotto il segno della speranza.

L’appuntamento è quindi a Siliqua, dal 17 al 22 marzo, per vivere insieme un’esperienza di fede profonda e condivisa.

Il programma - Gli appuntamenti previsti durante la settimana di accoglienza delle reliquie:

Lunedì 17 marzo: arrivo delle reliquie e celebrazione di accoglienza.

Ore 21.00 circa: Accoglienza dell'Urna presso il Sagrato e gli spazi attigui alla Chiesetta di San Giuseppe

Gli spostamenti della Reliquia e del Simulacro di Santa Rita da e per Siliqua sono interamente affidati alla Protezione Civile PAN e GEA

Fiaccolata notturna presso le vie: Giordano Bruno, Matteotti, Iglesias, Corso Repubblica, Giuseppe Garibaldi, Piazza Costituzione, Umberto, Parrocchia San Giorgio. Lungo il tragitto, sosta nella Chiesetta di Sant'Anna, incontro dell'Urna con il Simulacro di Santa Rita per poi arrivare in Parrocchia. Apriranno la Banda Musicale "G. Verdi" di Siliqua, i Gruppi Folk di Siliqua "Santa Margherita" e "Sant'Anna", unitamente ad altri gruppi e realtà che vorranno unirsi alla fiaccolata. All'arrivo, Benedizione Eucaristica e venerazione dell'Urna con la Reliquia di Santa Rita.

Martedì 18 marzo: Momenti di preghiera e confessioni

Ore 9.30: Preghiera del Rosario

Ore 10.00: Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Mosè Marcia, Vescovo emerito di Nuoro e già ausiliare di Cagliari

La celebrazione è animata dal coro parrocchiale in collaborazione con il Coro "Cantu e Sentimentu" di Siliqua

Ore 12.00: Supplica a Santa Rita e Benedizione delle rose

Ore 17.00: Preghiera del Rosario

Ore 17.30: Santa Messa presieduta da Don Roberto Maccioni, Parroco della Comunità di Santa Giusta in Uta

La Celebrazione è animata dal suo Coro Parrocchiale

Al termine della Celebrazione, intrattenimento nel Sagrato della Parrocchia con il Coro "Su Beranu" di Siliqua

Ore 20.00: Adorazione Eucaristica Comunitaria (in preghiera con e per i nostri giovani) in compagnia del Movimento Alleanza di Misericordia.

Tempo straordinario dedicato alle confessioni

Mercoledì 19 marzo: Celebrazioni eucaristiche e incontri con la comunità.

Ore 9.30: Preghiera del Rosario

Ore 10.00: Santa Messa presieduta da Mons. Ferdinando Caschili, Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Cagliari

La Celebrazione è animata dal Coro Parrocchiale in collaborazione con il Coro "Cantu e Sentimentu" di Siliqua

Ore 12.00: Benedizione delle rose

Ore 16.00: Trasferta dell'Urna per un breve momento di preghiera nella Comunità Alloggio Anziani

Ore 17.00: Preghiera del Rosario

Ore 17.30: Santa Messa presieduta da Don Paolo Sanna, Parroco della Comunità di San Pietro di Assemini

La Celebrazione è animata dal Coro "Boxis Nodias" di Siliqua

Al termine della Celebrazione, omaggio con le campane in terracotta di Elvio Usala di Assemini e intrattenimento nel Sagrato del Coro

"Boxis Nodias" di Siliqua

Ore 19.30: Con Rita, Pellegrini di Speranza, Catechesi tenuta da Padre Matteo Siro, Ofm Cap Ministro Provinciale di Sardegna e Corsica

Giovedì 20 marzo: Santa Messa presieduta dall’Arcivescovo Mons. Giuseppe Baturi, trasmessa in diretta su Sardegna Live.

Ore 9.30: Preghiera del Rosario

Ore 10.00: Santa Messa presieduta da Don Michele Saddi, Parroco della Comunità Parrocchiale di N.S. del Carmine in Pimentel e San Giovanni Battista in Samatzai

Ore 12.00: Supplica a Santa Rita e Benedizione delle rose

Ore 16.00: Trasferta dell'Urna per un breve momento di preghiera nella Comunità per Minori "Casetta di Donata"

Ore 19.30: Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo Metropolita di Cagliari

La Celebrazione sarà trasmessa in diretta sull'emittente "Sardegna Live"

La Celebrazione è animata dal Coro Parrocchiale in collaborazione con il Coro "Cantu e Sentimentu" di Siliqua

Al momento dell'Offertorio interverrà Roberto Tangianu alle Launeddas

Al termine della Celebrazione, canto del Rosario di Siliqua proposto dal Gruppo Folk "Sant'Anna" di Siliqua

Venerdì 21marzo: Santa Messa di saluto all'Urna pellegrina

Ore 9.30: Preghiera del Rosario

Ore 10.00: Santa Messa presieduta da S.E.R. Mons. Mario Farci, Vescovo di Iglesias

La Celebrazione è animata dal Coro Parrocchiale in collaborazione con il Coro "Cantu e Sentimentu" di Siliqua

Ore 12.00: Supplica a Santa Rita e Benedizione delle rose

Ore 16.00: Via Crucis

Ore 17.30: Santa Messa di saluto all'Urna pellegrina di Santa Rita presieduta dal Cardinale Arrigo Miglio

La Celebrazione è animata dal Coro Parrocchiale dei Ragazzi

Al termine della Celebrazione, intrattenimento nel Sagrato della Parrocchia a cura del Gruppo Folk Santa Margherita di Siliqua con "Su ballu de sa cruxi"

Sabato 22

Ore 06.30: Santa Messa

Ore 07.00: Processione e accompagnamento