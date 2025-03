Incidente sul lavoro questo pomeriggio a San Sperate, dove un operaio di 49 anni è caduto da un'impalcatura dopo aver perso l'equilibrio ed è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari, fortunatamente non è in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto in via Cala Sanzio, mentre l'uomo, dipendente di un'impresa edile, stava lavorando alla ristrutturazione di una villa e è scivolato da un'altezza di circa quattro metri. I colleghi hanno prontamente soccorso il lavoratore e sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, i carabinieri della Compagnia di Iglesias e lo Spresal.

Successivamente è arrivato l'Elisoccorso da San Sperate che ha trasferito il ferito in condizioni critiche all'ospedale Brotzu. Le autorità competenti stanno indagando per comprendere esattamente come si sia verificato l'incidente.