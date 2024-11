Lutto a Maracalagonis dove oggi, venerdì 22 novembre, è morto a 102 anni signor Sebastiano Casula. A dare il triste annuncio la sindaca Francesca Fadda, che in un commovente post su Facebook ha parlato di Sebastiano attraverso i ricordi anche di quando lei era bambina e lui faceva parte, assieme al nonno, della ex sezione combattenti di Maracalagonis.



"Si è spento questa mattina signor Sebastiano, a 102 anni, nella casa della sua amata figlia Maria Casula - sono le parole della prima cittadina -. Il 23 gennaio 2025 avrebbe compiuto 103 anni, ma in questi ultimi tempi non era stato molto bene".



"Combattente nella Seconda guerra mondiale (è stato aviere dell’aeronautica militare), gentiluomo e vedovo (sua moglie si chiamava Lidia), ha due figli, sette nipoti, 13 pronipoti e due tris nipoti - ha raccontato la sindaca -. Un uomo che ho conosciuto sin da bambina nella ex sezione combattenti di Maracalagonis assieme a mio nonno Farci Battista, e che ho avuto poi modo di rincontrare per gli eventi istituzionali sempre accompagnato dai familiari attenti e premurosi".



"Andrò a visitarlo questa mattina e porterò le condoglianze alla famiglia da parte di tutta l’amministrazione comunale e a nome di tutta Marcalagonis e sarò presente al funerale in forma ufficiale e personale - ha detto ancora Francesca Fadda -. Rimarrai sempre nel mio cuore caro Sebastiano, i tuoi consigli, il tuo sapere, le nostre chiacchierate e le tue visite piacevoli nel mio ufficio. Arrivi il mio abbraccio ai parenti tutti", ha concluso la prima cittadina.