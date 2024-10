Il 23 gennaio avrebbe compiuto 102 anni tziu Antoni Maria Porcu. Il nonnino di Austis si è spento ieri alle 21:30 nella casa anziani del suo paese.

L’intera comunità del piccolo centro barbaricino si unisce al dolore dei familiari.

L’ultima uscita pubblica di tziu Antoni è avvenuta nel giorno di Cortes Apertas, stretto nell’abbraccio di chi gli voleva bene. Per conoscerlo bastava guardare i suoi occhi, dolci e accoglienti, dai quali traspariva la sua gran bontà d’animo.

Tziu Antoni era nato il 23 gennaio del 1914 e fin da piccolo si era guadagnato da vivere facendo il pastore. I 22 anni avevano segnato la svolta, mentre si trova a Macomer in compagnia di alcuni amici che si dirigono verso il Distretto militare di Oristano aveva deciso di unirsi a loro. Grazie all’esempio di due fratelli che si trovavano in Africa per combattere la guerra, aveva deciso all’improvviso di intraprendere la carriera militare. Così si era arruolato in Spagna, dopo aver appreso a Napoli che la destinazione iberica gli avrebbe offerto un trattamento economico migliore.

«Mi offrivano 10 lire di paga al giorno – aveva raccontato tziu Antoni in un’intervista il giorno del suo 100esimo compleanno - contro le 5 che avrei guadagnato se fossi andato dove si trovavano i miei fratelli in Africa. Senza pensarci troppo, mi sono ritrovato in Spagna nella divisione delle Frecce Nere e poco dopo ho preso addirittura il comando di una squadra come sergente maggiore».

Nel 1939 era poi ritornato ad Austis, aveva comprato una casa, avviato un bar, un’attività legata al commercio del bestiame e sposato Antioca Pitzeri, l’amore della sua vita. Nel cammino del centenario austese c'è stato anche tanto dolore. Nel 1999 a causa di un terribile incidente stradale, era morto Franco, uno dei suoi tre figli, che viveva nel Friuli e pochi mesi si era spenta anche la moglie, lasciando il vuoto e un mare di ricordi.

I funerali saranno celebrati domani ad Austis alle ore 15:30.