È morto nel silenzio di una giornata di fine ottobre Michele Paba, il centenario di Aritzo che l’otto maggio scorso aveva spento 102 candeline.

Carattere vivace, per quasi tutta la vita ha tagliato legna in diverse località dell'Isola. In gioventù ha trascorso sette anni in Somalia dove macellava bovini per le truppe di Mussolini. Quell'esperienza gli fruttò un guadagno di 10 mila lire che portò in dote per il suo matrimonio con Giovanna, nel 1938. Il loro amore durava da 77 anni.

Questo pomeriggio Michele Paba, tra i suoi affetti familiare, ha chiuso gli occhi e si è spento per sempre.