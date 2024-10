Nella scorsa notte, un incendio di natura dolosa ha distrutto completamente due vetture e un'auto appartenenti a un noto avvocato di Olbia, Giampaolo Murrighile.

Il fatto, accaduto intorno all’una, è stato ripreso dalle telecamere di sorveglianza. Nel video si vede una persona incappucciata entrare nel giardino della proprietà dell’avvocato e versare un liquido infiammabile sulla Mercedes SLK, sulla Mini Cooper e sullo scooter.

I primi ad accorgersi di quanto stava accadendo sono stati i vicini di casa che hanno prontamente contattato i Vigili del Fuoco.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di Olbia che tutt’ora, insieme agli investigatori, stanno svolgendo le indagini per trovare il colpevole.

Non si esclude alcuna pista, anche perché l’avvocato è coinvolto in molti processi importanti come quello sull’alluvione del 2014 in Gallura, dove rappresenta alcuni familiari di una delle vittime.