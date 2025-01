La Giunta regionale ha adottato un provvedimento per migliorare l'assistenza ai pazienti sardi affetti da malattie rare, seguendo il Piano nazionale per le malattie rare 2023-25. Il nuovo sistema di rete prevede un coordinamento regionale e diramazioni territoriali con centri di riferimento e unità operative, organizzati secondo il modello hub and spoke.

La Clinica Pediatrica del Microcitemico Antonio Cao è confermata come Centro di coordinamento regionale. Questo piano mira a ottimizzare la gestione dei pazienti attraverso l'individuazione di centri per gruppi di malattie rare e la definizione di percorsi diagnostici e terapeutici personalizzati. L'obiettivo è garantire un'assistenza integrata e multidisciplinare in tutta la Sardegna, migliorando l'accesso ai farmaci innovativi.

Secondo l'assessore alla Sanità, Armando Bartolazzi, questo provvedimento segna l'inizio di un potenziamento della rete per le malattie rare, con la creazione di nuovi punti di contatto sul territorio e una maggiore efficacia nell'erogazione delle cure.