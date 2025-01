La Regione Sardegna ha introdotto cambiamenti significativi riguardanti la fornitura di presidi sanitari a partire dal 1 gennaio 2025, sostituendo i nomenclatori per adeguarsi ai nuovi Livelli Essenziali di Assistenza (Lea). Tuttavia, questa modifica ha comportato il blocco della fornitura di ausili su misura e di serie pronti all'uso, creando disagi per migliaia di cittadini sardi di tutte le età. Michele Pais, ex presidente del Consiglio regionale della Sardegna e membro della Lega, ha criticato aspramente questa decisione, sottolineando come il nuovo sistema operativo abbia "bloccato la fornitura", di fatto "negando il diritto della salute a migliaia di Sardi di tutte le età".

Le accuse mosse dall'Onorevole Sorgia hanno trovato conferma nelle parole di Pais, il quale ha evidenziato il disorientamento e l'inefficienza dell'Assessore regionale alla Sanità Bartolazzi. "L'Assessore della Sanità Bartolazzi, rispondendo scompostamente all’On. Sorgia, dimostra ancora una volta la sua inadeguatezza al ruolo e la sua mancanza di conoscenza dei problemi che, purtroppo, anche in queste ore su questo delicato problema conoscono bene tutti i cittadini che si sono visti rigettare le domande di fornitura protesica", conclude Pais.