Si tratta di uno sportello, attivo ormai da diversi mesi tramite il portale www.difendiamoglianimali.org, nato per tutelare i diritti degli animali, che agisce in tutto il territorio nazionale e che ora è operativo anche nella nostra regione grazie all'Avv. Silvia Ferraris.

Il fenomeno di maltrattamenti, lesioni, uccisioni di animali, anche da compagnia, è tristemente in aumento e ne sono testimonianza i continui casi di cronaca che non risparmiano, purtroppo, nessun territorio.

Proprio sull’onda dell’indignazione che simili gesti scatenano e dal desiderio di dare voce e tutela a chi non ne ha, gli animali appunto, è nata questa iniziativa nella zona di Massa Carrara per impulso dell’avvocato Francesca Menconi, che in breve tempo ha creato una rete di legali, esperti in legislazione animale, cresciuta nel giro di pochi mesi e ormai presente anche nella nostra regione.

Trattasi, spiegano l’Avv. Francesca Menconi e la delegata nazionale Avv. Anita Frugiuele, di una vera e propria “rete” di avvocati, (80 per l’esattezza sparsi in tutta Italia) divisi per regioni ed organizzati in modo tale da poter ricevere le varie segnalazioni in tutto l’ambito nazionale.

Lo sportello legale si rende disponibile a ricevere segnalazioni nel caso di maltrattamenti, abbandoni, e in generale in riferimento ad ogni tipo di reato a danno degli animali, assicurando una tutela in sede penale e civile anche attraverso l’ausilio delle forze dell’ordine e delle autorità competenti in caso di sequestri, sopralluoghi, indagini e ogni attività inerente responsabilità legali.

I temi trattati dai legali vanno dal traffico di fauna protetta ai combattimenti tra i cani, dalle classiche liti di vicinato alle cosiddette ecomafie.

I professionisti operano in modo sostanzialmente gratuito, curando le varie pratiche dall’inizio alla fine e costituendosi, se richiesto, parte civile a favore delle associazioni animaliste nei procedimenti penali concernenti i relativi reati.

Ad oggi sono già numerosi i casi seguiti con successo dai professionisti animalisti, che sono riusciti a far sequestrare diversi cani vittime di maltrattamento da parte dei rispettivi proprietari, affidandoli alle cure esperte di personale specializzato.

In particolare, i legali stanno seguendo i noti casi del cane Angelo, barbaramente ucciso a Sangineto, il caso di Pilù seviziato a Pescia e il caso di Snoopye ucciso da un cacciatore a Livorno nell’agosto 2015.

Le segnalazioni possono essere effettuate al numero 329 8059844 oppure via email all’indirizzo:

difendiamoglianimali@virgilio.it

sito web:www.difendiamoglianimali.org

pagina fb: difendiamoglianimali