La Regione è pronta a erogare i contributi ai comuni colpiti dall'alluvione dello scorso 27 ottobre. L'assessora della Difesa dell'ambiente con delega alla Protezione civile, Rosanna Laconi, ha confermato che sono disponibili 8 milioni di euro per gli interventi urgenti, integrati successivamente con ulteriori 1,5 milioni di euro dalla Giunta. Questi fondi sono destinati a supportare i comuni, gli operatori economici e i cittadini nel completare gli interventi necessari. I comuni devono completare la documentazione entro il 30 gennaio per ricevere i finanziamenti e procedere con i ristori, mentre imprese e privati hanno 30 giorni per richiedere contributi per il ripristino delle abitazioni e delle attività.

I 9,5 milioni di euro saranno utilizzati per interventi prioritari, focalizzati sulle esigenze emerse dalla valutazione dei danni. Una parte sarà destinata a interventi strutturali per ridurre il rischio residuo e ripristinare infrastrutture e sicurezza, un'altra per interventi urgenti sul patrimonio pubblico e infine per il recupero delle condizioni di vita dei cittadini e delle attività economiche.

I fondi sono stati assegnati a diversi comuni tra cui Armungia, Cagliari, Calasetta, Carbonia, Decimoputzu, Dolianova, Gonnesa, Iglesias e molti altri. L'assessora ha sottolineato l'importanza della tempestività delle azioni per garantire la sicurezza e offrire risposte concrete ai diretti interessati, ringraziando sindaci, operatori economici e volontari della Protezione civile per il loro prezioso contributo.