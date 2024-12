Nella stagione di caccia 2023-2024, l'Associazione vittime della caccia ha riportato 12 morti e 56 feriti, secondo i dati ufficiali. Questo allarme è stato sottolineato dall'Organizzazione internazionale per la protezione degli animali (Oipa), che ha esortato il Governo e il Parlamento a considerare attentamente le implicazioni sulla sicurezza pubblica legate alla caccia.

L'Oipa ha evidenziato la necessità di rivedere la legislazione in materia per prevenire ulteriori tragedie e ha sottolineato la scarsa attenzione delle istituzioni verso il tema delle vittime della caccia. L'organizzazione ha sottolineato l'importanza di affrontare seriamente il problema della sicurezza pubblica derivante da tali incidenti e ha sollecitato un intervento legislativo più rigoroso per contrastare efficacemente questa seria problematica.

La tragedia a Quartu Sant'Elena

Due giovani cacciatori e grandi amici, Giacomo Desogus, di 28 anni, e Matthias Steri, di 27, entrambi di Quartu Sant'Elena, sono stati trovati morti a Santu Lianu, dopo essere scomparsi durante una battuta di caccia a Mela Murgia.

Dalle prime indagini, sembra che la causa della morte sia stata un tragico incidente, con uno dei giovani che avrebbe accidentalmente sparato all'altro alla nuca e successivamente si sarebbe tolto la vita con il fucile da caccia dell'amico, che era l'unico autorizzato a possedere un'arma.

Il Nucleo Investigativo dei Carabinieri effettuerà ulteriori accertamenti per chiarire esattamente la dinamica degli eventi all'alba.