La Lotteria Italia sta vivendo una vera e propria rinascita dopo il calo record dell'anno precedente. Quest'anno si è registrato un aumento del 29% nel numero di biglietti venduti, con circa 8,6 milioni di tagliandi staccati rispetto ai 6,7 milioni dell'anno scorso. Questo segnale positivo precede l'attesa estrazione dell'Epifania, durante la quale verrà assegnato il primo premio da 5 milioni di euro insieme ad altri premi di seconda e terza categoria.

A livello regionale, la Lombardia ha visto un incremento del 41% nelle vendite dei biglietti, raggiungendo un totale di 1,4 milioni di tagliandi per l'edizione 2024. Grazie alle grandi vincite dell'anno precedente, la Lombardia si è posizionata al primo posto in Italia per numero di biglietti venduti, superando il Lazio che si trova al secondo posto con 1,2 milioni di biglietti (+0,5%). La Campania si conferma al terzo posto con 900mila tagliandi, registrando un aumento del 39%. Seguono l'Emilia-Romagna e il Piemonte con rispettivamente 805mila e 623mila tagliandi venduti. Tra le regioni con la maggiore crescita delle vendite spiccano la Basilicata al primo posto con un aumento del 65%, l'Umbria con un incremento del 64% e il Trentino Alto Adige con un aumento del 63%. Numeri significativi anche per la Sicilia (+56%) e la Puglia (+55%). Le vendite online continuano a registrare un notevole aumento, toccando le 174 mila transazioni nel 2024, circa 25mila in più rispetto all'anno precedente (+16%). A poche ore dalla chiusura delle vendite, in Sardegna sono stati venduti 121mila biglietti nella regione, segnando un aumento del 49% rispetto all'anno precedente, quando ne erano stati venduti 81mila.

Le "Lotterie Nazionali" rappresentano il canale di vendita predominante con il 65% delle transazioni, trainate principalmente dai tabaccai che costituiscono il 76% del totale. Al secondo posto si posiziona la rete dei distributori locali con il 14% delle vendite, seguita dagli autogrill con il 12%.

L'estrazione dei premi di prima categoria si terrà lunedì 6 gennaio durante la trasmissione speciale "Affari Tuoi" sulla Rai, dove sarà assegnato il primo premio da 5 milioni di euro insieme ad altri premi di seconda e terza categoria. Gli importi esatti e il numero dei premi saranno definiti da una commissione apposita in base al totale delle vendite dei biglietti.