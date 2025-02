È morto questa notte Francesco Occhiuto, 30 anni, figlio del senatore di Forza Italia, Mario, e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto. Il giovane era precipitato ieri sera da una finestra dell’abitazione in cui viveva con la famiglia, all'ottavo piano di un edificio di viale Mancini, a Cosenza.

Il giovane era arrivato all'ospedale dell'Annunziata di Cosenza in condizioni disperate e purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sulla sua morte sono in corso gli accertamenti della polizia.

Francesco Occhiuto era il più grande dei tre figli dell'ex sindaco di Cosenza. L'intera comunità cosentina è sgomenta e nelle ultime ore si erano diffuse sui social le preghiere e i messaggi di vicinanza alla famiglia del senatore.