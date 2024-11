Lo sciopero generale proclamato da Cgil e Uil per venerdì 29 novembre prevede un'astensione dal lavoro di 8 ore o per l'intero turno lavorativo in tutti i settori pubblici e privati, a eccezione dei trasporti. Per il trasporto pubblico locale, aereo e marittimo, la durata dello sciopero è stata ridotta a 4 ore a seguito della precettazione, mentre restano esclusi il trasporto ferroviario e merci su rotaia.

Secondo l'ordinanza del ministro Matteo Salvini, l'interruzione delle attività per gli aerei, inclusi i controllori di volo, sarà dalle 10 alle 14, mentre per bus, metro, tram, navi e traghetti sarà dalle 9 alle 13, rispettando le fasce orarie concordate.

Eventuali violazioni della precettazione comporterebbero sanzioni non solo per i sindacati ma anche per i singoli lavoratori.