In seguito alla proclamazione dello "sciopero generale dei settori pubblici e privati e dello staff handler degli scali di Milano Linate e Venezia" per il "venerdì 29 novembre", Ita Airways ha annunciato la cancellazione di 41 voli nazionali, di cui 39 previsti per il giorno dello sciopero.

La compagnia ha consigliato ai passeggeri con biglietti per quella data di controllare lo stato del loro volo online prima di recarsi in aeroporto.

Inoltre, a causa di lavori di manutenzione sulla pista 2 dell'aeroporto di Fiumicino, potrebbero verificarsi ritardi nei voli che coinvolgono lo scalo romano fino al 28 novembre. Anche in questo caso, Ita ha invitato i viaggiatori a verificare lo stato dei voli sul sito web della compagnia.