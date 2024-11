"Per evitare che i cittadini italiani affrontino un altro venerdì caotico, ho deciso di intervenire direttamente riducendo a 4 ore lo sciopero programmato da alcuni sindacati per venerdì".

Nel pomeriggio si è tenuto l'incontro presso il ministero delle Infrastrutture tra il ministro Matteo Salvini e i rappresentanti sindacali che hanno indetto lo sciopero generale per venerdì 29 novembre. Durante l'incontro, Matteo Salvini ha replicato alle critiche di Landini riguardo alla restrizione del diritto di sciopero, evidenziando che negli ultimi due anni e alcuni mesi sono stati registrati ben 949 scioperi in Italia.

Il ministro ha ribadito il suo impegno nei confronti del diritto di sciopero, citando il numero significativo di scioperi che si sono verificati in Italia durante il suo mandato. Ha sottolineato l'importanza di bilanciare il diritto allo sciopero con il diritto al lavoro per la maggior parte dei cittadini.

Nel frattempo, il prossimo sciopero generale in programma per venerdì 29 è diventato oggetto di polemiche: il Garante per gli scioperi ha sollecitato il ministero dei Trasporti a intervenire per limitare la durata della protesta a 4 ore, mentre i sindacati, convocati dal ministro, hanno confermato la loro decisione di protrarre lo sciopero per 8 ore, a eccezione del trasporto ferroviario.