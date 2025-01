A soli 9 anni, Mattia Cossettini di Tagliavacco (Udine) è tragicamente scomparso durante una vacanza familiare a Marsa Alam, in Egitto, a causa di un improvviso malore dopo una giornata al mare.

Secondo quanto appreso, il piccolo aveva trascorso una divertente gita in barca e aveva giocato sulla spiaggia, quando ha improvvisamente perso i sensi, risvegliandosi con un forte mal di testa. I medici del resort avrebbero inizialmente ipotizzato un colpo di calore e trattandolo con flebo e farmaci prima di consentirgli di rientrare in camera, assistito dai suoi genitori e dal fratello.

Durante la notte, però, le condizioni di Mattia si sono aggravate rapidamente, portando alla sua urgente ammissione in ospedale, ma purtroppo ogni sforzo è stato vano. Le circostanze esatte della sua morte rimangono ancora oscure, come conferma il padre, dichiarando al Corriere della Sera: "Non lo sappiamo esattamente, siamo in attesa di capirne di più... mio figlio ha sempre avuto una salute di ferro. Era un bimbo pieno di vita, recentemente l’avevano candidato al consiglio comunale dei ragazzi".

Una delle ipotesi considerate è quella di un'eventuale emorragia cerebrale. Nel frattempo, le autorità egiziane stanno indagando sull'accaduto, interrogando i genitori e i medici coinvolti.